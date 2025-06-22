كتب- محمد شاكر:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تنفيذ الجيش الأمريكي هجومًا على 3 مواقع نووية إيرانية.

قال ترامب: "لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان".

وأضاف: "جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني. أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام".. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا".

يُمثل الهجوم على المواقع أول مرة منذ الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩ تُرسل فيها الولايات المتحدة قواتها الجوية لضرب منشآت رئيسية داخل البلاد، وهو عمل حربي.

"مصراوي" يقدم تغطية خاصة عن الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية من خلال الروابط التالية:

ترامب عن ضرب منشآت إيران النووية: هذه لحظة تاريخية لأمريكا وإسرائيل والعالم

مسؤول أمريكي: قاذفات "بي 2" شاركت في الضربة الأمريكية على إيران

عطل يضرب منصة "تروث سوشيال" بعد إعلان ترامب تنفيذ هجمات على منشآت نووية في إيران

ترامب عن ضرب منشآت إيران النووية: هذه لحظة تاريخية لأمريكا وإسرائيل والعالم

بعد قصف الجيش الأمريكي: ترامب: منشأة فوردو النووية الإيرانية انتهت

أكسيوس: إدارة ترامب أبلغت إسرائيل مسبقًا بالضربة الأمريكية

"حمولة كاملة من القنابل".. ترامب يكشف تفاصيل ضرب المواقع النووية في إيران

ترامب يعلن تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" على 3 مواقع نووية في إيران

دوي انفجارات شرق طهران ومدينة تبريز