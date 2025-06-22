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"حمولة كاملة من القنابل".. ترامب يكشف تفاصيل ضرب المواقع النووية في إيران

03:11 ص الأحد 22 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف ثلاثة مواقع نووية داخل إيران، وهي فوردو، نطنز، وأصفهان.

وقال ترامب عبر منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، إن جميع الطائرات المشاركة في العملية أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني.

وأشار إلى أن حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على الموقع الرئيسي في فوردو، مؤكدًا عودة جميع الطائرات بسلام.

وأشاد بالقوة العسكرية الأمريكية، مضيفًا: "نُهنئ محاربينا الأمريكيين العظام على هذا الإنجاز، لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم كانت قادرة على تنفيذ هذا الأمر".

واختتم منشوره بقوله: "الآن هو الوقت المناسب للسلام".

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