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أكسيوس: إدارة ترامب أبلغت إسرائيل مسبقًا بالضربة الأمريكية

03:13 ص الأحد 22 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، أن إدارة الرئيس ترامب أبلغت إسرائيل مسبقا بالضربة الأمريكية ضد 3 مواقع نووية في إيران.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عبر منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، عن تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية داخل إيران، وهي فوردو، نطنز، وأصفهان.

وقال ترامب، إن جميع الطائرات المشاركة في العملية أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني، مشيرًا إلى أن حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على الموقع الرئيسي في فوردو، مؤكدًا عودة جميع الطائرات بسلام.

وأشاد ترامب بالقوة العسكرية الأمريكية، مضيفًا: "نُهنئ محاربينا الأمريكيين العظام على هذا الإنجاز. لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم كانت قادرة على تنفيذ هذا الأمر".

واختتم منشوره بقوله: "الآن هو الوقت المناسب للسلام".

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