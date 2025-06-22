دوي انفجارات شرق طهران ومدينة تبريز



وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن دوي انفجارات سمع في شرق طهران ومدينة تبريز.

وقال مراسل الجزيرة، إنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة الإيرانية طهران.

كانت مراسلة الجزيرة، قالت: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ قبل قليل اجتماعه مع مجلس الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض في واشنطن.

وأعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن "موجة واسعة من الطائرات المسيّرة انطلقت منذ ساعات باتجاه أهداف استراتيجية داخل إسرائيل"، في إطار التصعيد العسكري المتواصل بين الطرفين.

وأكد الحرس الثوري، في بيان، أن الموجة الجديدة تضم عددًا كبيرًا من المسيّرات التي تستهدف مواقع في شمال وجنوب الأراضي المحتلة.

من جانبه، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بانطلاق "الموجة رقم 19" من عملية "الوعد الصادق 3"، في إشارة إلى استمرار الحملة الهجومية التي تنفذها طهران ضد أهداف إسرائيلية.