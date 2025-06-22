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ترامب عن ضرب منشآت إيران النووية: هذه لحظة تاريخية لأمريكا وإسرائيل والعالم

03:35 ص الأحد 22 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلقي خطابا وشيكا إلى الأمة عقب تنفيذ القوات الأمريكية ضربات داخل إيران.

وأكد ترامب، أن ما جرى يُمثل "لحظة تاريخية" للولايات المتحدة وإسرائيل والعالم، وفقا لروسيا اليوم.

وكتب ترامب في حسابه على منصته "تروث سوشيال": "سألقي خطابا للأمة في الساعة 10:00 مساء، في البيت الأبيض، فيما يتعلق بعمليتنا العسكرية الناجحة جدا في إيران".

وأضاف: "هذه لحظة تاريخية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والعالم. يجب أن توافق إيران الآن على إنهاء هذه الحرب. شكرا لكم!".

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