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ترامب يعلن تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" على 3 مواقع نووية في إيران

02:59 ص الأحد 22 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، عن تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف ثلاثة مواقع نووية داخل إيران، وهي فوردو، نطنز، وأصفهان.

وقال ترامب إن "جميع الطائرات المشاركة في العملية أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني"، مشيرًا إلى أن حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على الموقع الرئيسي في فوردو، مؤكدًا عودة جميع الطائرات بسلام.

وأشاد ترامب بالقوة العسكرية الأمريكية، مضيفًا: "نُهنئ محاربينا الأمريكيين العظام على هذا الإنجاز. لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم كانت قادرة على تنفيذ هذا الأمر".

واختتم منشوره بقوله: "الآن هو الوقت المناسب للسلام".

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الرئيس الأمريكي ترامب يعلن تنفيذ هجوم مواقع نووية في إيران ترامب تنفيذ هجوم أمريكي على إيران
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