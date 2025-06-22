مسؤول أمريكي: قاذفات "بي 2" شاركت في الضربة الأمريكية على إيران



وكالات

قال مسؤول أمريكي رفيع، فجر اليوم الأحد، إن قاذفات "بي 2" شاركت في الضربة الأمريكية على إيران.

واستهدفت الضربة الأمريكية 3 مواقع نووية إيرانية هي فوردو ونطنز وأصفهان، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأحد، أن منشأة فوردو النووية الإيرانية انتهت "بمعنى تدمرت"، بعد إعلانه عن قصف الجيش الأمريكي لثلاث مواقع نووية إيرانية.

وأعاد ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشال" نشر تغريدة جاء فيها: "Fordow is gone"، أي "فوردو انتهى"، في إشارة إلى منشأة فوردو الإيرانية النووية المحصنة تحت الأرض.

وجاء ذلك بعد دقائق معدودة من إعلانه عبر ذات المنصة عن تنفيذ الجيش الأمريكي هجوما على 3 مواقع نووية إيرانية، قائلا: "لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان".

وأضاف: "جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني. أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام".. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا".

واختم منشوره بالقول: "الآن هو وقت السلام! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر"، وفقا لروسيا اليوم.

يُمثل الهجوم على المواقع أول مرة منذ الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩ تُرسل فيها الولايات المتحدة قواتها الجوية لضرب منشآت رئيسية داخل البلاد، وهو عمل حربي.