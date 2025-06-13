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بعد هجوم إسرائيل على إيران.. باكستان تنشر مقاتلات قرب منشآتها النووية

02:17 م الجمعة 13 يونيو 2025

باكستان

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إسلام أباد - (د ب أ)

قال مسؤولون إن باكستان قامت اليوم الجمعة، بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي ونشرت مقاتلات بالقرب من منشآتها النووية ومن حدود البلاد مع إيران بعدما شنت إسرائيل هجمات على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال مسؤول استخباراتي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "أنظمتنا على أهبة الاستعداد كإجراء احترازي.. رغم أنه لا يوجد أي تهديد مباشر".

يشار إلى أن باكستان هي الدولة الوحيدة المسلحة نوويا في العالم الإسلامي ولديها حدود طويلة مع إيران، تنتشر فيها الثغرات.

وعززت السلطات الباكستانية أيضا الإجراءات الأمنية لحماية السفارة الأمريكية في العاصمة إسلام أباد والقنصليات الدبلوماسية الأمريكية في مدن أخرى وسط خوف من اندلاع أعمال عنف أو مظاهرات.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأعرب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار عن تضامنه مع إيران، ووصف الهجوم الإسرائيلي عليها بأنه "غير مبرر" و"انتهاك صارخ لسيادة إيران". وغرد على موقع إكس أن ذلك "يقوض الاستقرار الإقليمي بشكل خطير".

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