أردوغان يعلن اقتراب نهاية حزب العمال الكردستاني: سيتخلى عن السلاح اليوم أو غدًا

(وكالات)

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن حزب العمال الكردستاني، المصنف كتنظيم إرهابي من قبل أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، سيتم حله قريباً، قائلًا إن الحزب "سيتخلى عن السلاح اليوم أو غدا".

وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها، إن بلاده "تجاوزت كل العقبات والمعيقات" في طريقها إلى القضاء على ما وصفه بـ"الإرهاب"، مؤكداً أن المرحلة الحالية تمثل بداية جديدة نحو تطهير تركيا من الإرهاب.

تأتي هذه التصريحات بعد دعوة وجهها عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني والمعتقل في سجن إيمرالي منذ عام 1999، حيث دعا فيها جماعته إلى إلقاء السلاح وحل الحزب نهائياً. وتمت قراءة رسالة أوجلان خلال مؤتمر حزب الديمقراطية والمساواة الشعبية التركي، وهو حزب يُنظر إليه على أنه مقرب من القاعدة الشعبية الكردية في البلاد.

وقال أوجلان في الرسالة: "اعقدوا مؤتمركم واتخذوا قرارًا. يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها، ويجب على حزب العمال الكردستاني حل نفسه".



واعتبر أردوغان هذه الرسالة بداية مرحلة جديدة في الحرب التي تخوضها تركيا ضد حزب العمال الكردستاني، مشيراً إلى أن بلاده لن تتهاون مع أي تهديد يمس أمنها القومي.