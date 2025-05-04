باكستان تعتزم إطلاع مجلس الأمن الدولي على التوتر القائم مع الهند

إسلام أباد - (د ب أ)

أفاد بيان لوزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، بأن إسلام آباد تعتزم إطلاع مجلس الأمن الدولي على "الأعمال العدائية التي تقوم بها الهند وتصريحاتها الاستفزازية والتصعيدية".

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات مع الهند على خلفية هجوم وقع في كشمير، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أن باكستان ستسلط الضوء على "الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الهند فيما يتعلق بتعليق العمل مؤقتا بمعاهدة مياه نهر السند".

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود البلاد لعرض "الحقائق الصحيحة" أمام المجتمع الدولي.

وأضاف البيان أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، إسحاق دار، أصدر تعليمات للممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية لعقد جلسة مجلس الأمن.