القاهرة- مصراوي:

رصد علماء الفلك جسمًا غامضًا وعملاقًا فوق سطح الشمس، يشبه في شكله "طائرًا بأجنحة ملتهبة"، وذلك باستخدام تلسكوب فضائي متخصص بمراقبة النشاط الشمسي. وقد أثار الجسم، الذي تم التقاطه يوم أمس، فضول الباحثين بسبب حجمه الهائل وتكوينه غير المألوف.

وقال مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء في الأكاديمية الروسية للعلوم، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن "أحد تلسكوبات LASCO التابعة للمرصد الشمسي والهيليوسفيري التقط صورة جميلة وغامضة نوعًا ما، تُظهر طائرًا أو جسمًا طائرًا يتبعه ذيل ملتهب".

وأوضح المختبر أن "جناح" الجسم الشبيه بالطائر يبلغ طوله نحو 150 ألف كيلومتر، فيما يصل ارتفاعه عن سطح الشمس إلى قرابة مليوني كيلومتر. وأضاف البيان: "إذا اعتبرنا أن ما رُصد هو جسم مادي فعلي، وليس مجرد ظاهرة بصرية ناتجة عن التداخلات في الطبقات الشمسية، فإن حجمه سيكون أكبر من الأرض بنحو عشر مرات".

حتى الآن، لم يُحسم ما إذا كان هذا الجسم يمثل ظاهرة فيزيائية معروفة مثل انفجار إكليلي أو تفاعل مغناطيسي شديد، أو أنه نتيجة لانعكاس بصري أو تداخل في الصور، إلا أن حجمه وشكله الفريد أثارا اهتمام الأوساط العلمية، حسب ما أورده المخنبر.

تجدر الإشارة إلى أن تلسكوب LASCO يُستخدم ضمن مهام مرصد SOHO (المرصد الشمسي والهيليوسفيري)، وهو مشروع مشترك بين وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة ناسا، ويُعد من أهم الأدوات لمراقبة انبعاثات الشمس والرياح الشمسية.