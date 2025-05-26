باللفائف السوداء.. مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى (فيديو)

القدس - (د ب أ)

اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، صباح يوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما يسمى يوم "توحيد القدس"، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

ونقلت " صفا" عن أحد العاملين في المسجد الأقصى القول، "إن أكثر من 300 مستوطن اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته"، موضحا أن "المستوطنين أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في المسجد، وحاول أحدهم إدخال أدوات توراتية بهدف أداء طقوس تلمودية في باحاته".

عضو الكنيست موشي فيجلن يستعد لاقتحام الأقصى ويمنح وساما لأحد جنود الاحتلال المتقاعدين الذي شاركوا في احتلال القدس pic.twitter.com/u9KlokNnAX — القسطل الإخباري (@AlQastalps) May 26, 2025

وذكرت " صفا " أن "إحدى المستوطنات رفعت علم الاحتلال داخل المسجد، في خطوة خطيرة واستفزازية"، و"أدى مستوطنون رقصات وطقوسا تلمودية بصوت عالٍ حاملين معهم لفائف التوراة ومرتدين شال الصلاة واللفائف السوداء أمام باب المغاربة الذي يدخل منه المقتحمون إلى المسجد الأقصى".

عاجل | مستوطنون يحاولون إدخال "لفائف التوراة" إلى المسجد الأقصى عبر باب المغاربة pic.twitter.com/YAFQ6JcVnT — القسطل الإخباري (@AlQastalps) May 26, 2025

وشددت القوات الإسرائيلية من قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، ومنعت دخول الشبان إليه، بحسب الوكالة.

كما اقتحم آلاف المستوطنين ساحة حائط البراق لأداء الصلوات اليهودية.