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ترامب يدعو لمحادثات سلام روسية أوكرانية في الفاتيكان

06:34 م الثلاثاء 20 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه أجرى اتصالا جيدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا "سنرى كيف ستسير الأمور".

وأشار ترامب، إلى أنه لا يوجد مكان أفضل من الفاتيكان لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

بعد ظهر يوم أمس الاثنين، جرت محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي، استمرت أكثر من ساعتين.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد المحادثة الهاتفية التي جرت بينهما أمس، بأنه "جنتلمان لطيف المعشر".

قال ترامب في حفل عشاء لمجلس أمناء مركز جون كينيدي للفنون المسرحية: "أجريت محادثة قصيرة مع رجل لطيف يدعى بوتين، أجرينا محادثة جيدة وحققنا بعض التقدم".

بهذا الشكل وصف الرئيس الأمريكي للضيوف، اليوم الماضي من عمل إدارته.

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دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الفاتيكان فلاديمير بوتين الرئيس الروسي روسيا أوكرانيا
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