الاتحاد الأوروبي يتجه لإطلاق صندوق عسكري بـ150 مليار يورو لتعزيز قدراته الدفاعية



(وكالات)

أعلن سفراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على إنشاء صندوق بقيمة 150 مليار يورو يهدف إلى تطوير وتسليح القدرات الدفاعية لدول التكتل، وذلك استنادًا إلى اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في وقت سابق.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن السفراء توصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن إطلاق "صندوق تعزيز أمن الاتحاد الأوروبي"، في إطار سعي بروكسل إلى ترسيخ استراتيجية دفاعية أكثر استقلالية عن الحلفاء التقليديين، خصوصًا في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة.

ومن المقرر أن يُعرض هذا الاتفاق للنقاش والمصادقة خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد غدًا.

وكشفت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن المملكة المتحدة أبدت اهتمامها بالانخراط في إدارة الأزمات المدنية والعسكرية ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، رغم خروجها من التكتل.

وتشير الوثيقة إلى أن بريطانيا قد تحصل على فرصة للانضمام إلى خطط المشتريات العسكرية المشتركة، لكن هذه المشاركة ستكون مشروطة بخضوع الشركات البريطانية لمزيد من المفاوضات الدقيقة حول آليات الانضمام والمشاركة الفعلية.

ويعد هذا الصندوق، الذي يعادل ما يقارب 167 مليار دولار أمريكي، من أضخم المبادرات الدفاعية في تاريخ الاتحاد، ويعكس تحولًا نوعيًا في توجهات أوروبا نحو الاعتماد على الذات في المجال العسكري والدفاعي.