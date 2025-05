هلع في السماء.. طائرة تايوانية تهبط اضطراريًا بعد تفكك محركها في الجو (فيديو)

القاهرة- مصراوي

شهدت رحلة ركاب تابعة لخطوط "ماندارين" الجوية حالة من الذعر الشديد، بعدما تعرضت طائرة تايوانية من طراز ATR 72-600 لعطل خطير تمثل في تفكك أحد محركاتها أثناء الطيران، مما اضطر الطاقم إلى تنفيذ هبوط اضطراري سريع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اهتزاز الجناح بشكل عنيف وتطاير أجزاء من المحرك، وسط صراخ وذعر بين الركاب، في مشهد وصفه البعض بـ"الكارثي".

😱 ‼️✈️



On May 16, 2025, Mandarin Airlines flight AE301, an ATR 72-600, made an emergency return landing at Kaohsiung International Airport in Taiwan after its engine cowling became loose shortly after takeoff.

The flight, bound for Kinmen, landed safely within 15 minutes.

No… pic.twitter.com/TmO3NOofpH