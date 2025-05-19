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هلع في السماء.. طائرة تايوانية تهبط اضطراريًا بعد تفكك محركها في الجو (فيديو)

10:45 ص الإثنين 19 مايو 2025

شركة الطيران التايوانية

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القاهرة- مصراوي

شهدت رحلة ركاب تابعة لخطوط "ماندارين" الجوية حالة من الذعر الشديد، بعدما تعرضت طائرة تايوانية من طراز ATR 72-600 لعطل خطير تمثل في تفكك أحد محركاتها أثناء الطيران، مما اضطر الطاقم إلى تنفيذ هبوط اضطراري سريع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اهتزاز الجناح بشكل عنيف وتطاير أجزاء من المحرك، وسط صراخ وذعر بين الركاب، في مشهد وصفه البعض بـ"الكارثي".

الطائرة كانت في طريقها إلى أحد المطارات المحلية في آسيا، قبل أن يقرر الطيار العودة والهبوط بشكل عاجل، ورغم الحالة المخيفة التي عاشها الركاب، لم تُسجل إصابات جسدية، بينما باشرت السلطات الجوية تحقيقًا فوريًا في الواقعة.

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