القوات الفلبينية والأمريكية تبدأ مناورات "كامانداج" السنوية الأسبوع المقبل

مانيلا - (د ب أ)

من المقرر أن تشارك الفلبين وسلاح مشاة البحرية الأمريكية، في مناورات "كامانداج" السنوية خلال الفترة من 26 مايو وحتى السادس من يونيو المقبل، لتعزيز التعاون بين القوات المسلحة للبلدين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلبينية، اليوم الاثنين، بأن التدريب الثنائي السنوي الذي يتم بين سلاح مشاة البحرية الفلبينية وسلاح مشاة البحرية الأمريكية منذ عام 2016، يهدف إلى تعزيز التأهب العسكري متعدد الجنسيات، وقابلية التشغيل البيني، والقدرات الدفاعية الإقليمية.

وذكر سلاح مشاة البحرية الفلبينية أن مناورات "كامانداج" سيتم إطلاقها في ثكنات مشاة رودياردو براون البحرية، بحصن "بونيفاسيو" في مدينة تاجويج.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أي تفاصيل بشأن عدد القوات والأصول المشاركة.

ومن المقرر أن يجري المشاركون عملية إنزال دفاعي في 29 من مايو الجاري.