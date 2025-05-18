الأمم المتحدة: 40 % من مواقع النازحين باليمن عرضة للحرائق أو الفيضانات

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن 40 % من مواقع النازحين في اليمن عرضة للحرائق أو الفيضانات.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر حسابها على منصة إكس :"في اليمن، 40 % من مواقع النازحين معرضة لخطر الحرائق أو الفيضانات".

وأضافت المفوضية أنها تزود الأسر النازحة بالمعرفة والمهارات اللازمة للوقاية من الحرائق والاستجابة لها، مما يُساعد في إنقاذ الأرواح في بعض المجتمعات الأكثر ضعفًا.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم جراء الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين التي اشتعلت مطلع عام 2015.

وأدت الحرب إلى نزوح نحو خمسة ملايين شخص يعانون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة، بحسب تقارير أممية سابقة.