إعلان

الأمم المتحدة: 40 % من مواقع النازحين باليمن عرضة للحرائق أو الفيضانات

03:52 م الأحد 18 مايو 2025

الأمم المتحدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن 40 % من مواقع النازحين في اليمن عرضة للحرائق أو الفيضانات.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر حسابها على منصة إكس :"في اليمن، 40 % من مواقع النازحين معرضة لخطر الحرائق أو الفيضانات".

وأضافت المفوضية أنها تزود الأسر النازحة بالمعرفة والمهارات اللازمة للوقاية من الحرائق والاستجابة لها، مما يُساعد في إنقاذ الأرواح في بعض المجتمعات الأكثر ضعفًا.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم جراء الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين التي اشتعلت مطلع عام 2015.

وأدت الحرب إلى نزوح نحو خمسة ملايين شخص يعانون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة، بحسب تقارير أممية سابقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمم المتحدة مواقع النازحين باليمن الفيضانات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية الخميس المقبل؟
هل سيتم منع سير الميكروباص أعلى الدائري بالكامل 1 يونيو؟.. مصدر يكشف التفاصيل
الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها