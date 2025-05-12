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لبيد: الأمريكيون سئموا من نتنياهو

03:48 م الإثنين 12 مايو 2025

يائير لبيد رئيس الوزراء الإسرائيلي

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وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن الأمريكيين سئموا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن هناك فشلا سياسيا عواقبه تهدد أمن وسلامة إسرائيل بأكملها.

تأتي تصريحات لبيد وسط تقارير عن فجوة تتشكل بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفاد موقع "أكسيوس"، بأنه من المتوقع أن تُفرج حركة حماس عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وأضاف "أكسيوس"، "وتقول عائلة عيدان إنه إذا سمحت حالته الصحية بذلك، سيسافر الأسير إلى الدوحة ويلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيزور قطر".

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يفكر خلال زيارته لإسرائيل اليوم باصطحاب الجندي الأسير عيدان ألكسندر بعد إطلاق سراحه من قطاع غزة للقاء الرئيس ترامب خلال زيارته إلى قطر.

وأعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن القسام "قررت الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر اليوم".

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يائير لبيد بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة الإسرائيلية
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