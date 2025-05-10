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الخارجية الباكستانية: مستعدون للانخراط في دبلوماسية بناءة وحوار شامل مع الهند

07:27 م السبت 10 مايو 2025

محمد إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني

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وكالات

نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن الخارجية الباكستانية قولها بأن إسلام آباد مستعدة للانخراط في دبلوماسية بناءة وحوار شامل مع الهند والسعي لحل كل القضايا.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الهندية، في وقت سابق من اليوم السبت، أنه تم الاتفاق على بدء وقف إطلاق النار مع باكستان في الساعة الخامسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع الهند لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وذلك عقب تصاعد التوترات بين البلدين في الأسابيع الأخيرة.

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