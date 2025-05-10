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الجيش الباكستاني يستهدف قاعدتين جويتين هنديتين وموقعًا لصواريخ براهموس

03:47 ص السبت 10 مايو 2025

الجيش الباكستاني

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وكالات
أعلن الجيش الباكستاني، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، عن تنفيذ هجوم استهدف قاعدة باثانكوت الجوية وقاعدة أودامبور الجوية في الهند، ضمن إطار الرد العسكري على التصعيد الأخير في المنطقة. كما أشار الجيش إلى استهداف موقعًا لصواريخ براهموس الهندية.

وأكدت مصادر عسكرية باكستانية أن العملية تأتي في سياق تعزيز الإجراءات الدفاعية والتصعيد العسكري بعد سلسلة من الهجمات والهجمات المضادة بين الطرفين. ولم تذكر المصادر تفاصيل إضافية حول الخسائر البشرية أو المادية الناتجة عن الهجمات.

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الجيش الباكستاني االهند قاعدتين جويتين هنديتين موقعًا لصواريخ براهموس
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