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حماس تدعو لتوحيد الصفوف في الضفة الغربية

11:21 م الخميس 01 مايو 2025

أفراد حماس

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وكالات

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد عمليات الهدم في الضفة الغربية ضمن "مخطط ممنهج يستهدف الضم والتهجير بالقوة والبطش".

وفي بيان صادر عنها، دعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى "التوحد خلف خيار المقاومة الشاملة، دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق الوطنية الثابتة"، معتبرة أن مواجهة السياسات الإسرائيلية تتطلب وحدة وطنية وتصعيدًا ميدانيًا مشتركًا.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد وتيرة الهدم والإخلاء في مناطق متفرقة من الضفة، بالتزامن مع توسع الاستيطان والإجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة.

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الاحتلال الإسرائيلي حماس عمليات الهدم في الضفة الغربية
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