بريطانيا ترحب بالاتفاق الاقتصادي بين أمريكا وأوكرانيا

لندن - (أ ب)

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن المملكة المتحدة "ترحب" بتوقيع الاتفاق الاقتصادي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وقعتا اتفاقا لإنشاء "صندوق استثماري لإعادة الإعمار". ورأى رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، هذه الخطوة "اتفاقا دوليا متكافئا وجيدا حقا".

وأكدت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، أن الطرفين وقعا الاتفاق، وكتبت على منصة "إكس": "بفضل القيادة والاتفاقات بين الرئيسين فولوديمير زيلينسكي ودونالد ترامب، قمت أنا ووزير الخزانة سكوت بيسانت، بتوقيع الاتفاق بين البلدين لإنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار بين الولايات المتحدة وأوكرانيا".

وأكدت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، أن الاتفاق تم توقيعه في واشنطن.

وفي منشور على إكس، قالت: "مع الولايات المتحدة، ننشئ صندوقا سيجذب الاستثمارات العالمية إلى بلدنا".

وأضافت: "اشكر كل من ساهم في هذه الاتفاقية وساعد في تعزيزها. هذه الوثيقة قادرة على تحقيق النجاح لبلدينا - أوكرانيا والولايات المتحدة".

وقال لامي في منشور له على منصة "إكس"، صباح اليوم الخميس: "ترحب المملكة المتحدة بالخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة وأوكرانيا لتوقيع شراكة اقتصادية"، مضيفا أن "دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا يظل ثابتا. إننا نعمل على تعميق الروابط الاقتصادية والأمنية للأجيال المقبلة في بلدينا من خلال شراكتنا الممتدة لمئة عام".