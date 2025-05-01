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مسؤولون أمريكيون: البنتاجون يخطط لإحلال أسلحة قديمة بالمسيرات

10:46 ص الخميس 01 مايو 2025

البنتاجون

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وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر، الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تخطط لزيادة هائلة في استخدام الطائرات المسيرة.

وأشارت المصادر، إلى أن الجيش الأمريكي بدأ أكبر عملية إعادة هيكلة له منذ نهاية الحرب الباردة، كما يخطط لتزويد فرقه القتالية بنحو ألف مسيرة والتخلص من الأسلحة القديمة.

وأكدت المصادر، أن ضباطا أمريكيين عملوا على استخلاص الدروس من حرب أوكرانيا بشأن استخدام المسيرات.

وأوضح مسؤولون للصحيفة الأمريكية، أن كلفة إدماج المسيرات في عمليات الجيش الأمريكي نحو 36 مليار دولار على مدى 5 سنوات.

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البنتاجون إحلال أسلحة قديمة بالمسيرات الجيش الأمريكي
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