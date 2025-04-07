معاريف: إسرائيل متمسكة بخطة ويتكوف

وكالات

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لا تزال متمسكة بخطة المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف، والتي تنص على الإفراج عن 11 أسيرًا حيًا، إلى جانب جثامين القتلى.

وأشارت المصادر إلى أن من غير المؤكد ما إذا كانت حركة حماس ستوافق على المعايير التي تتضمنها الخطة، في ظل استمرار الفجوات بين الجانبين.

وأضافت الصحيفة أن محاولة عرض مبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول على معلومات عن الرهائن لم تُثمر عن نتائج حتى الآن.