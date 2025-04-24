"ولن نفعل ذلك مستقبلًا".. إسبانيا تلغي عقود شراء أسلحة إسرائيلية

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مصدر حكومي، الخميس، إن إسبانيا ألغت صفقة لشراء ذخيرة من مصنع إسرائيلي.

وأوضحت الحكومة الإسبانية في بيان، أنها لن تمنح ترخيص استيراد الذخيرة الإسرائيلية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، مشيرة إلى أنها تدرس بشكل قانوني تداعيات محتملة لفسخ العقد مع الشركة الإسرائيلية.

وأكدت الحكومة الإسبانية، أنها لم تشتر أو تبيع أسلحة لشركات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 ولن تفعل ذلك مستقبلا، لافتة إلى أن أي صفقات أسلحة مع شركات إسرائيلية تعود لما قبل 7 أكتوبر لن تنفذ.

وجددت الحكومة الإسبانية، التأكيد على التزامها بالقضية الفلسطينية وبالسلام في الشرق الأوسط.

وفي مايو 2024، اعترفت الحكومية الإسبانية بالدولة الفلسطينية بشكل رسمي، بعد عدة اعترافات من أيرلندا والنرويج.