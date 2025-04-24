الخارجية الروسية: زيلينسكي نصب فخا لواشنطن باستخدامه أسلحة أمريكية خلال هدنة عيد الفصح

وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، الخميس، إن أوكرانيا هي التي خرقت قرار عدم استهداف منشآت الطاقة الذي اقترحته واشنطن.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن عجز الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن التوصل إلى اتفاق أصبح واضحا أكثر فأكثر، مؤكدة أنه نصب فخا للولايات المتحدة باستخدامه أسلحة أمريكية خلال هدنة عيد الفصح.

وأوضحت الخارجية الروسية، أن فشل نظام كييف في الموافقة على وقف إطلاق النار يثبت مرة أخرى عجزه عن التفاوض.

وأكدت الخارجية الروسية، الدول الأوروبية لا ترغب في السلام وتهدف لاستمرار الحرب عبر زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا، مضيفة "الغرب مستمر بضخ المال والسلاح في أوكرانيا".