إسرائيل تعلن تطبيق نظام جديد للتحذير من الصواريخ اليمنية



وكالات

بدأت تل أبيب، اليوم الجمعة، تطبيق نظام جديد للتحذير من الصواريخ القادمة من اليمن، يمنح الإسرائيليين وقتًا للاستعداد والتوجه إلى الملاجئ.

ويقضي النظام الجديد بتحذير الإسرائيليين من إطلاق صواريخ من اليمن، قبل إطلاق صفارات الإنذار وذلك عبر نظام داخلي، وفق تصريح مكتوب لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صدر أمس الخميس.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أنه تم اختبار النظام الجديد، صباح اليوم الجمعة، عند رصد إطلاق صاروخ من اليمن، مشيرة إلى أنه تم رصد الصاروخ أثناء إطلاقه، وقامت قيادة الجبهة الداخلية بتفعيل حالة التأهب الأولية (في إشارة لنظام التحذير الجديد).

ولفتت إلى أنه بعد مرور 5 دقائق فقط على رصد إطلاق الصاروخ وتفعيل النظام الجديد، انطلقت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد، على حد قولها.

وبحسب "معاريف"، تم اعتراض الصاروخ القادم من اليمن بواسطة منظومة حيتس 3 دون سقوط أي شظايا داخل الأراضي الإسرائيلية.

ومن جانبه، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، يحيى سريع، تنفيذ عملية عسكرية في محيط مطار بن جوريون الدولي في إسرائيل بصاروخ باليستي.