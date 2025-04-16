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إيران: التوصل لتفاهم لن يستغرق وقت طويلًا إذا واصلت واشنطن نهجها بالجولة الأولى

10:09 م الأربعاء 16 أبريل 2025

نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده

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وكالات

قال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، الأربعاء، إنه إذا واصلت واشنطن نهجها بالجولة الأولى من المحادثات فلن يستغرق التوصل لتفاهم وقتا طويلا.

وأكد خطيب زاده، أن عدم الخوض في القضايا التي تمس الدفاع وأمن إيران مبدأ ثابت، موضحا أن القدرات العسكرية الإيرانية لم تطرح خلال الجولة السابقة من محادثات العاصمة العُمانية مسقط.

وأشار خطيب زاده، إلى أن قبول مقترح واشنطن للتفاوض ليس بسبب ضعف طهران بل بسبب قوتها وفشل العقوبات عليها.

وأوضح خطيب زاده، أن إيران اختارت التفاوض غير المباشر للإبقاء على باب الدبلوماسية مفتوحا و"من يهددنا نهدده"، مشيرا إلى أن الجولة التالية ستركز على تحديد الأطر وجدول أعمال المحادثات.

وشدد خطيب زاده، على أن امتلاك السلاح النووي لا مكان له في عقيدة إيران الدفاعية، موضحا أن مكان المحادثات القادمة حتى الآن هو روما.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، إن طهران لديها تعاون مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعاملها معها مهم، كما أن لديها تواصل مستمر مع الصين وروسيا بشأن الموضوع النووي ورفع العقوبات.

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