فرنسا.. ماكرون يتعهد باعتقال وملاحقة مُنفذي سلسلة هجمات على السجون

باريس - (د ب أ)

تعهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، باعتقال وملاحقة منفذي سلسلة هجمات ضد السجون في أنحاء فرنسا.

ومنذ يوم الأحد الماضي تعرضت عدة سجون لهجمات بما في ذلك حرق لسيارات وطلقات نارية من مسدسات أوتوماتيكية.

ووقع أحدث هجوم على سجن تاراسكون ليل الثلاثاء-الأربعاء حيث تم حرق ثلاث سيارات أمام السجن.

وظهر مهاجمون ملثمون في مقاطع فيديو يضرمون النيران في سيارات، ووصف وزير العدل جيرالد دارمانين الهجمات بـ"الإرهابية".

وقالت "قناة سي نيوز" الإخبارية إن ماكرون تعهد اليوم بتعقب من يسعون إلى "ترهيب" موظفي السجون و"العثور عليهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم".

وقال ماكرون "قواتنا الأمنية الداخلية الثالثة تنفذ مهمة أساسية تتمثل في الدفاع عن سيادة القانون والسلم العام بشجاعة وتفان".

ولاحظت الشرطة كتابات لشعار مختصر "د د ب ا ف" (الدفاع عن حقوق السجناء الفرنسيين) وهي جماعة تنشط على مواقع التواصل، في عدة مواقع تعرضت للهجمات.

ووجهت هذه الجماعة تهديدات مباشرة للعاملين في السجون على تطبيق تليجرام.

ونقلت القناة عن مصدر أمني إن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بدأت التحقيق في جميع الهجمات التي وقعت منذ يوم الأحد، وهي تضع في اعتبارها جميع الاحتمالات بما في ذلك إمكانية تورط جهات من الخارج.

وبحسب بيانات وزارة العدل، يقبع في السجون الفرنسية أكثر من 79 ألف سجين حتى الأول من يناير 2025، بينما تسمح طاقة الاستيعاب الاجمالية بإيواء 62 ألف و539 سجين، وهو ما يمثل معدل إشغال بنسبة 131%.

ومن المتوقع أن يطلق وزير العدل طلب عروض لبناء سجنين في مايو ويونيو المقبلين بطاقة إيواء تعادل ثلاثة آلاف شخص، وسيخصص السجن الأول للسجناء الذين يقضون الليل فقط في السجن والثاني لمن يقضون عقوبات قصيرة.