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خلال ولاية بايدن.. أمريكا تطالب بالإبلاغ عن حالات التحيز ضد المسيحيين

02:35 ص الإثنين 14 أبريل 2025

علم امريكا

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وكالات

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، نداء لموظفيها للإبلاغ عن حالات التحيز ضد المسيحيين، بسبب معارضة اللقاحات والتي حدثت خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

يأتي هذا النداء في ظل تزايد الخوف والقلق في السلك الدبلوماسي الأمريكي، الذي يستعد لتخفيضات في الميزانية والموظفين التي أوصت بها وزارة الكفاءة الحكومية برئاسة إيلون ماسك، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

ومن المتوقع أن يشمل هذا التحديث أخر تقديرات وزارة الخارجية للتقاعد الطوعي وإنهاء الخدمة وكيف سيؤثران على عمليات محتملة لتسريح العاملين في المستقبل لتلبية معايير وزارة الكفاءة الحكومية ووكالة الموارد البشرية التابعة للحكومة، وفقا لمسؤولين.

ومع انتظار موظفي الخدمة الخارجية والمدنية الأنباء بشأن مستقبلهم، تقدمت وزارة الخارجية بمبادرة تهدف إلى القضاء على التحيز الديني في سياساتها وممارسات التوظيف مع التأكيد بشكل خاص على النشاط المناهض للمسيحيين الذي ربما حدث في عهد الرئيس جو بايدن.

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