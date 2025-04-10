أردوغان يلتقي ساسة موالين للأكراد فيما يسعون لإنهاء صراع منذ 40 عاما

(أ ب)

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس أول اجتماع مع ساسة موالين للأكراد يعملون لإنهاء الصراع المستمر منذ 40 عاما بين تركيا والميليشيات الكردية.

والتقى أردوغان مع بيرفين بولدان وسري ثريا أوندر، نائبي البرلمان عن حزب اليسار الأخضر في القصر الرئاسي في أنقرة.

وقال أوندر: "لقد كان اجتماعا إيجابيا للغاية وسار جيدا. إننا أكثر أملا بكثير".

وقال بيان لحزب اليسار الأخضر عقب الاجتماع إنه انعقد "في جو شديد الإيجابية وبناء ومثمر ومفعم بالأمل من أجل المستقبل"، مشددا على "الأهمية الحيوية" للإبقاء على وقف إطلاق النار وتعزيز الحوار السياسي.

وحضر أيضا الاجتماع الذي استمر ساعة ونصف الساعة إبراهيم قالن رئيس جهاز الاستخبارات وإفكان آلا نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان.

كان حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه ) قد أعلن وقفا لإطلاق النار في شهر مارس الماضي ، قائلا إن قواته ستمتنع عن القيام بأي أعمال مسلحة ما لم تتعرض لهجوم.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب دعوة من مؤسس الحزب المسجون عبد الله أوجلان للحزب إلى إلقاء سلاحه وحل نفسه.

ومع ذلك، وضع حزب العمال الكردستاني شروطًا، منها إطلاق سراح أوجلان. ولا يزال من غير الواضح متى وكيف ستمضي عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني المتوقعة.