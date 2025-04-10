"لإطلاق تهديدات".. السلطات التركية تحتجز صحفيين تركيين

إسطنبول - (أب)



تم احتجاز صحفيين تركيين اليوم الخميس بسبب ما قالت الصحفيتان اللتان يعملان لديهما إنها تهم زائفة تتعلق بعملهما.

وجرى إلقاء القبض على الكاتبين تيمور سويكان الذي يعمل بصحيفة بيرجون ومراد اجريل الذي يعمل بصحيفة جمهوريت لاتهامهما بإطلاق تهديدات والابتزاز، وذلك في تحقيق لمكتب رئيس الادعاء العام في إسطنبول.

ويشار إلى أن الصحيفتين تنتقدان حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقد قامتا بتغطية الأحداث المتعلقة باعتقال عمدة إسطنبول في 19 مارس /آذار الماضي واحتجازه، مما أدى لاندلاع أكبر مظاهرات في تركيا منذ أكثر من عقد.

وأشارت صحيفة جمهوريت أنه ضمن عملية البحث في منازل الصحفيين في إسطنبول، تم فحص أجهزة حواسب آلية ومواد رقمية أخرى.

وتم اصطحاب سويكان واجريل إلى مقر شرطة إسطنبول بعد خضوعهما للفحص في مستشفى. ويمكن للشرطة احتجازهما لمدة تصل إلى أربعة أيام. ولم يتم بعد تحديد موعد لمثولهما أمام محكمة.