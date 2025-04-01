إيطاليا: الحكم ضد لوبان يحرم ملايين الفرنسيين من تمثيلهم

روما - (د ب أ)

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الثلاثاء، عن استيائها من فرض حظر مؤقت يمنع أيقونة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان، التي أدينت بالاختلاس، من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات.

وقالت ميلوني لصحيفة "إيل ميساجيرو" في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء، إنها لا تعلم ملابسات الاتهامات الموجهة إلى لوبان ولا أسباب "مثل هذا القرار القاسي".

وأضافت:" لكني لا أعتقد أن أي شخص يعرف قدر الديمقراطية يمكن أن يكون سعيدا بحكم يؤثر على زعيمة حزب كبير ويحرم ملايين المواطنين من تمثيلهم".

وأدينت السياسية القومية لوبان أمس الاثنين، بتهمة اختلاس الأموال العامة.

وجزء من العقوبة المنع لمدة خمس سنوات من الترشح لأي منصب عام.

ومن المرجح أن يقضي الحكم على خطط لوبان لخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2027 ، وهناك احتمال عدم انتهاء العملية القانونية المطولة قبلها.

وأدانت لوبان الحكم القائم على إساءة استخدام حزبها لأموال الاتحاد الأوروبي ووصفته بأنه "سياسي" وأعلنت عزمها على الاستئناف ضده.