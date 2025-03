رفع عصاه وقاطع الرئيس.. ماذا فعل النائب الديمقراطي آل جرين خلال خطاب ترامب بالكونجرس؟

(وكالات)

أمر رئيس مجلس النواب الأمريكي، بطرد النائب الديمقراطي آل جرين من قاعة مجلس النواب، بعد أن قاطع خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الكونجرس مساء أمس الثلاثاء.

ووقف جرين الذي يمثل مدينة هيوستن بولاية تكساس، في بداية الخطاب وصاح ملوحًا بعصاه قائلًا: "سيدي الرئيس، ليس لديك تفويض!"، في إشارة إلى خطط تخفيض برنامج "ميديكيد"، المخصص للرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود. لكن صوته سرعان ما غطاه هتافات الجمهوريين الذين رددوا "الولايات المتحدة الولايات المتحدة"، قبل أن يأمر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، بإخراجه من القاعة.

ويُعرف جرين بكونه أحد أشد منتقدي الرئيس ترامب، حيث سبق أن دعا إلى عزله خلال فترة ولايته الأولى. وبعد طرده من الجلسة، تحدث للصحفيين مؤكدًا استعداده لتحمل أي عقوبة على تصرفه، مشددًا على أن ترامب "ليس لديه تفويض لتخفيض ميديكيد"، وكشف عن أنه يعد بالفعل موادًا دستورية لبدء إجراءات عزله.

