رفع عصاه وقاطع الرئيس.. ماذا فعل النائب الديمقراطي آل جرين خلال خطاب ترامب بالكونجرس؟

(وكالات)

أمر رئيس مجلس النواب الأمريكي، بطرد النائب الديمقراطي آل جرين من قاعة مجلس النواب، بعد أن قاطع خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الكونجرس مساء أمس الثلاثاء.

ووقف جرين الذي يمثل مدينة هيوستن بولاية تكساس، في بداية الخطاب وصاح ملوحًا بعصاه قائلًا: "سيدي الرئيس، ليس لديك تفويض!"، في إشارة إلى خطط تخفيض برنامج "ميديكيد"، المخصص للرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود. لكن صوته سرعان ما غطاه هتافات الجمهوريين الذين رددوا "الولايات المتحدة الولايات المتحدة"، قبل أن يأمر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، بإخراجه من القاعة.

ويُعرف جرين بكونه أحد أشد منتقدي الرئيس ترامب، حيث سبق أن دعا إلى عزله خلال فترة ولايته الأولى. وبعد طرده من الجلسة، تحدث للصحفيين مؤكدًا استعداده لتحمل أي عقوبة على تصرفه، مشددًا على أن ترامب "ليس لديه تفويض لتخفيض ميديكيد"، وكشف عن أنه يعد بالفعل موادًا دستورية لبدء إجراءات عزله.

BREAKING: They just kicked African American Congressman Al Green out of Trump's Speech.



Weird that Marjorie Taylor Greene was never removed when she went off at Biden's SOTU a few years ago. pic.twitter.com/2B8K8sx9Yo — Brian Krassenstein (@krassenstein) March 5, 2025

وقال جرين: "نحن نعيش في أغنى دولة في العالم، ومع ذلك هناك أشخاص لا يحصلون على رعاية صحية جيدة. يجب أن نفعل ما هو أفضل، والآن نحن بصدد خفض ميديكيد، الذي يستهدف الفئات الفقيرة".

ويُعدّ برنامج "ميديكيد" من أبرز القضايا الخلافية بين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث يخشى الديمقراطيون من أن أي تخفيض في البرنامج سيؤثر بشكل مباشر على الفئات الأكثر احتياجًا.

ورغم تأكيد ترامب أن البرنامج لن يتأثر، إلا أن الوفاء بوعود الجمهوريين بإجراء تخفيضات واسعة في الميزانية قد يكون صعبًا دون المساس بالخدمات الاجتماعية الكبرى.

من جهتها لجأت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، إلى بث مباشر على إنستجرام عقب خطاب ترامب، محذرة من أن "ترامب والجمهوريين يستهدفون ميديكيد".

ولم يكن جرين الديمقراطي الوحيد الذي احتج خلال الجلسة، حيث شوهدت عدة نائبات ديمقراطيات وهن يرتدين فساتين وردية، في إشارة إلى رفض سياسات ترامب، ولا سيما تلك المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة التي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء.

كما ارتدى بعض النواب ربطات عنق بألوان العلم الأوكراني (الأصفر والأزرق)، في إشارة إلى دعمهم لكييف، وذلك بعد أن أعلن ترامب، الاثنين، عن تعليق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في أعقاب توتر بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعهما في البيت الأبيض.

وخلال خطاب ترامب، بقي معظم الديمقراطيين جالسين في صمت، لكن بعضهم رفعوا لوحات كُتب عليها "كاذب" ردًا على بعض ادعاءات الرئيس.