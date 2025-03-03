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وزير الطاقة الإسرائيلي: نتنياهو سيستجيب لطلبي بقطع الكهرباء عن غزة

10:39 م الإثنين 03 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيستجيب لطلبه بقطع الكهرباء عن غزة، مؤكدًا أن هذه ستكون "الخطوة الأولى" ضمن إجراءات تصعيدية.

وفي سياق آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن مفاوضات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين متعثرة وتشهد حالة من الجمود، في انتظار وصول الوسيط الأمريكي، عاموس هوكستين (ويتكوف).

وأوضحت المصادر أنه لم يتم تحديد موعد دقيق لوصول ويتكوف إلى إسرائيل، لكن التقديرات تشير إلى أنه سيصل نهاية الأسبوع الجاري.

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بنيامين نتنياهو وزير الطاقة الإسرائيلي قطع الكهرباء عن غزة الأسرى الإسرائيليين
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