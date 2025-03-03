إعلان

فيديو.. الحرائق تلتهم آلاف الأفدنة من كارولاينا وتجبر السكان على الإجلاء

01:35 م الإثنين 03 مارس 2025

حرائق كارولاينا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سلمى سمير:

اجتاحت حرائق واسعة ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وسط رياح جافة وعنيفة ساهمت في تأجيج الحرائق.

ويحاول رجال الإطفاء احتواء 175 حريقًا هائلًا اندلع في الولايتين وسط ظروف جوية جافة ورياح قوية، ما أدى إلى تهديد المنازل وإجبار العديد من السكان على الإجلاء، وفقًا للسلطات المحلية.

وأفاد مسؤولو الإطفاء في ولاية كارولاينا الجنوبية، بأن فرق الطوارئ لا تزال تتعامل مع حرائق ضخمة امتدت عبر الولاية، حيث أحرقت النيران نحو 4200 فدان في عدة مقاطعات، من بينها هوري وسبارتنبورج وأوكانوي ويونيون وبيكنز.

صورة 1

وكان أحد أكبر هذه الحرائق هو الحريق المشتعل في غابة كارولاينا بالقرب من مدينة ميرتل بيتش بمقاطعة هوري، حيث امتد بسرعة هائلة وأتى على أكثر من 1600 فدان، مهددًا مناطق سكنية مثل وولكرز وودز وأفالون، وذلك بحسب مفوضية الغابات في كارولاينا الجنوبية، حسبما ذكرت "الجارديان" البريطانية.

ورغم أن الحريق تم احتواؤه بنسبة 30%، إلا أن السلطات رفعت أمر الإخلاء بعد تحسن الظروف.

في الوقت نفسه، اندلع حريق آخر في مقاطعة هوري، شمال غابة كارولاينا، حيث التهم أكثر من 300 فدان.

وأصدرت السلطات تحذيرات من خطر الحرائق في جميع أنحاء كارولاينا الجنوبية بسبب الظروف الجوية الجافة والرياح العاتية التي وصلت سرعتها إلى 40 ميلاً في الساعة.

صورة 2

وأعلن حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية، هنري ماكماستر، حالة الطوارئ، لمواجهة انتشار الحرائق ودعم عمليات الإطفاء الجارية، مؤكدًا أن القرار سيعزز جهود فرق الإنقاذ التي تعمل بلا توقف لحماية المجتمعات.

وفي خطوة صارمة، تم فرض حظرًا شاملًا على إشعال النيران في الهواء الطلق، حيث حذرت السلطات من العواقب القانونية لأي انتهاك. وقال حاكم ولاية كارولينا في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا أشعلت نارًا في الهواء الطلق في كارولاينا الجنوبية، فستذهب إلى السجن، وبلا استثناء".

وفي مقاطعة بيكنز، اندلع حريق ضخم في منطقة جبل سيكس مايل، ما استدعى عمليات إجلاء عاجلة، لكن رجال الإطفاء نجحوا في احتوائه بنسبة 85% بعد أن أتى على قرابة 300 فدان.

أما في مقاطعة بولك بكارولاينا الشمالية، فاندلعت نيران سريعة الانتشار، ما أجبر السلطات على إصدار أوامر إخلاء فورية في بلدات ميلروز، وتريون، وسالودا. وأفادت فرق الإطفاء بأن الحريق اندلع بسبب سقوط خط كهرباء بالقرب من الطريق السريع 176، وسرعان ما امتد ليغطي أكثر من 400 فدان مع عدم وجود مؤشرات على احتوائه.

صورة 3

في غابة أوهاري الوطنية، الواقعة على بعد 50 ميلًا شرق مدينة شارلوت، اندلعت سلسلة من الحرائق، كان أكبرها يمتد على مساحة 300 فدان.

و استمرت السلطات في إصدار تحذيرات واسعة النطاق من مخاطر الحرائق في المنطقة، بينما تتجه الأنظار إلى مناطق الجنوب الغربي، حيث تستعد ولايات مثل نيو مكسيكو وتكساس لمواجهة ظروف خطيرة قد تؤدي إلى اندلاع حرائق جديدة اليوم الاثنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرائق كارولاينا الولايات المتحدة الأمريكية حرائق الغابات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اليونان توضح سبب تغيبها عن قمة لندن بشأن أوكرانيا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عودة الأمطار والبرودة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس والظواهر الجوية
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. رتب أولوياتك
الخريطة الكاملة.. مواعيد عرض الحلقة الثانية من مسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات