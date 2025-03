فيديو.. الحرائق تلتهم آلاف الأفدنة من كارولاينا وتجبر السكان على الإجلاء

كتبت- سلمى سمير:

اجتاحت حرائق واسعة ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وسط رياح جافة وعنيفة ساهمت في تأجيج الحرائق.

ويحاول رجال الإطفاء احتواء 175 حريقًا هائلًا اندلع في الولايتين وسط ظروف جوية جافة ورياح قوية، ما أدى إلى تهديد المنازل وإجبار العديد من السكان على الإجلاء، وفقًا للسلطات المحلية.

🚨 #BREAKING Incoming smart city in Myrtle Beach.

South Carolina Governor Henry McMaster declared a state of emergency today as over 175 wildfires burn across South and North Carolina, scorching more than 4,200 acres. The largest fire, in the Carolina Forest near Myrtle Beach,… pic.twitter.com/7FhjA02Sri — SyeClops (@SyeClops) March 2, 2025

وأفاد مسؤولو الإطفاء في ولاية كارولاينا الجنوبية، بأن فرق الطوارئ لا تزال تتعامل مع حرائق ضخمة امتدت عبر الولاية، حيث أحرقت النيران نحو 4200 فدان في عدة مقاطعات، من بينها هوري وسبارتنبورج وأوكانوي ويونيون وبيكنز.

وكان أحد أكبر هذه الحرائق هو الحريق المشتعل في غابة كارولاينا بالقرب من مدينة ميرتل بيتش بمقاطعة هوري، حيث امتد بسرعة هائلة وأتى على أكثر من 1600 فدان، مهددًا مناطق سكنية مثل وولكرز وودز وأفالون، وذلك بحسب مفوضية الغابات في كارولاينا الجنوبية، حسبما ذكرت "الجارديان" البريطانية.

ورغم أن الحريق تم احتواؤه بنسبة 30%، إلا أن السلطات رفعت أمر الإخلاء بعد تحسن الظروف.

The Governor Declared A State of Emergency Today on Sunday as 175 Wildfires Blaze Across South and North Carolina. 4,200 Acres so Far Burnt. Prayers for Myrtle Beach and Horry County. A lot of people have been Evacuated. The Cause of the Forest Fire is being Investigated. 🙏 pic.twitter.com/x66aPEo90z — Sputnik (@VasBroughtToX) March 2, 2025

في الوقت نفسه، اندلع حريق آخر في مقاطعة هوري، شمال غابة كارولاينا، حيث التهم أكثر من 300 فدان.

وأصدرت السلطات تحذيرات من خطر الحرائق في جميع أنحاء كارولاينا الجنوبية بسبب الظروف الجوية الجافة والرياح العاتية التي وصلت سرعتها إلى 40 ميلاً في الساعة.

وأعلن حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية، هنري ماكماستر، حالة الطوارئ، لمواجهة انتشار الحرائق ودعم عمليات الإطفاء الجارية، مؤكدًا أن القرار سيعزز جهود فرق الإنقاذ التي تعمل بلا توقف لحماية المجتمعات.

وفي خطوة صارمة، تم فرض حظرًا شاملًا على إشعال النيران في الهواء الطلق، حيث حذرت السلطات من العواقب القانونية لأي انتهاك. وقال حاكم ولاية كارولينا في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا أشعلت نارًا في الهواء الطلق في كارولاينا الجنوبية، فستذهب إلى السجن، وبلا استثناء".

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

State of emergency declared as 175 forest fires are burning in south and North Carolina the fires have consumed over 4000 acres multiple air assets are helping with the fires some people are under a evacuation order🔥 pic.twitter.com/ap6QrLkUek — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) March 2, 2025

وفي مقاطعة بيكنز، اندلع حريق ضخم في منطقة جبل سيكس مايل، ما استدعى عمليات إجلاء عاجلة، لكن رجال الإطفاء نجحوا في احتوائه بنسبة 85% بعد أن أتى على قرابة 300 فدان.

أما في مقاطعة بولك بكارولاينا الشمالية، فاندلعت نيران سريعة الانتشار، ما أجبر السلطات على إصدار أوامر إخلاء فورية في بلدات ميلروز، وتريون، وسالودا. وأفادت فرق الإطفاء بأن الحريق اندلع بسبب سقوط خط كهرباء بالقرب من الطريق السريع 176، وسرعان ما امتد ليغطي أكثر من 400 فدان مع عدم وجود مؤشرات على احتوائه.

في غابة أوهاري الوطنية، الواقعة على بعد 50 ميلًا شرق مدينة شارلوت، اندلعت سلسلة من الحرائق، كان أكبرها يمتد على مساحة 300 فدان.

و استمرت السلطات في إصدار تحذيرات واسعة النطاق من مخاطر الحرائق في المنطقة، بينما تتجه الأنظار إلى مناطق الجنوب الغربي، حيث تستعد ولايات مثل نيو مكسيكو وتكساس لمواجهة ظروف خطيرة قد تؤدي إلى اندلاع حرائق جديدة اليوم الاثنين.