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البرهان للمتمردين: العفو عن الحق العام مازال ممكنًا لكل من يُحكّم عقله

08:36 م السبت 29 مارس 2025

الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودا

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وكالات

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، السبت، إن الحرب التي افتعلتها مليشيا الدعم السريع وداعموها تعد أسوء ما مر به السودان.

وأكد البرهان، أن الجيش لن يساوم مع الميلشيات ولن يكتمل النصر إلا بالقضاء على آخر متمرد في البلاد، موضحا أن على الميليشيات إلقاء السلاح و"نشكر المجموعات التي قاتلت إلى جوار القوات المسلحة".

ووجّه البرهان، الشكر لأصدقاء السودان الذين دعموه لإعادة استقرار الدولة، مشددا على ألا تراجع حتى سحق الميليشيات المتمردة.

وأضاف البرهان: "أبواب الوطن ما تزال مفتوحة أمام كل من يحكم عقله ممن يحملون السلاح في السودان والعفو عن الحق العام مازال ممكنا".

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