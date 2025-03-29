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"الوقت ينفد".. المقاومة تنشر فيديو جديد لأسير إسرائيلي (فيديو)

06:42 م السبت 29 مارس 2025

كتائب عز الدين القسام

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وكالات

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو جديد لأسير إسرائيلي تحت عنوان "الوقت ينفد".

طالب الأسير الإسرائيلي، في الفيديو، من الجميع في إسرائيل الدفاع عنه وإنقاذه من الأسر، كما طالب نقابة العمال في إسرائيل ببذل كل جهد للضغط من أجل إنقاذه.

وقال الأسير، "أقول لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن الحرب النفسية الحقيقية هي سماع القصف على مدار 24 ساعة"، مضيفًا "لا أحد يمكنه أن يخرجنا من هنا بالقوة العسكرية، وأي محاولة لإخراجنا بالقوة ستؤدي إلى قتلنا".

وتابع الأسير: "أخرجوني من هنا، لقد قمتم بعمل صفقة وأخرجتم المجندات وكبار السن وأخرجتم الجميع، ماذا عنا؟".

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