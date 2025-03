"الوقت ينفد".. المقاومة تنشر فيديو جديد لأسير إسرائيلي (فيديو)

وكالات

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو جديد لأسير إسرائيلي تحت عنوان "الوقت ينفد".

طالب الأسير الإسرائيلي، في الفيديو، من الجميع في إسرائيل الدفاع عنه وإنقاذه من الأسر، كما طالب نقابة العمال في إسرائيل ببذل كل جهد للضغط من أجل إنقاذه.

🔘 #كتائب_القسام تنشر:



أنتم تدافعون عن عُمَّالكم المعتبرين، ألا تعرفون أن تدافعوا عني !

you defend your respected workers، Don't You Know How to Defend Me?!



الوقت ينفد...

הזמן אוזל..

Time Is Running Out... pic.twitter.com/MWfKsMUe6W

— Muhammad Ali محمد علي (@mmdly195722) March 29, 2025