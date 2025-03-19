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إعلام عبري: الاعتقاد السائد في إسرائيل أن التقدم بالمفاوضات مستبعد دون استئناف القتال

08:46 م الأربعاء 19 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت القناة 13 العبرية، الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث الأسبوع الماضي العودة للقتال بغزة وتم إقرار الخطط النهائية قبيل بدء الضربات.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن مسؤول ملف الأسرى بجيش الاحتلال الإسرائيلي تحفظ على استئناف القتال خشية الإضرار بالمفاوضات، موضحة أن الاعتقاد السائد في إسرائيل أن التقدم في المفاوضات غير ممكن دون استئناف القتال.

وكشفت القنة العبرية، أن إسرائيل تعتزم منح مزيد من الوقت للمفاوضات بشأن صفقة الأسرى رغم استئناف القتال.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله "نستعد لسيناريو تتصاعد فيه الأحداث وتفتح فيه جبهة أكبر وأكثر قوة بالضفة الغربية".

وأشارت القناة العبرية، إلى أن تصريحات نتنياهو جاءت خلال زيارته قاعدة لقوات المستعربين التابعة لحرس الحدود في الضفة الغربية.

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بنيامين نتنياهو التقدم بالمفاوضات مستبعد العودة للقتال بغزة جيش الاحتلال الإسرائيلي صفقة الأسرى
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