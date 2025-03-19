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احتجاجات في القدس ضد سياسات نتنياهو.. ومتظاهرون يحذرون من "تهديد الديمقراطية"

02:23 م الأربعاء 19 مارس 2025

احتجاجات في القدس

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تل أبيب - (د ب أ)

سار مئات من المتظاهرين على الطريق السريع المؤدي إلى القدس صباح اليوم الأربعاء للانضمام إلى الحشود التي تجمعت بالقرب من الكنيست.

وتم التخطيط للاحتجاج في بادئ الأمر بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ينوي المضي قدما في إقالة رئيس جهاز الأمن العام(الشاباك)، رونين بار وهي خطوة اعتبرها الكثيرون تهديدا مباشرا للديمقراطية الإسرائيلية، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأربعاء.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الحكم بلا قيود خطر على إسرائيل" و"الديمقراطية في خطر".

كما دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الإسرائيليين إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على "الحكومة غير الشرعية" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن "الحل الوحيد هو وحدة شعب بأسره يتكاتف ويقول كفى".

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احتجاجات في القدس نتنياهو الديمقراطية
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