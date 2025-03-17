واشنطن تستعد للانسحاب من مجموعة تحقيق دولية ضد قادة روس

(وكالات)

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت مسؤولين أوروبيين سرًا بقرارها الانسحاب من مجموعة دولية متعددة الجنسيات تُجري تحقيقات ضد قيادات روسية على خلفية النزاع في أوكرانيا.

ووفقًا لمصادر الصحيفة، فإن السلطات الأمريكية بررت هذه الخطوة بـ"الحاجة إلى إعادة توزيع الموارد"، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل أيضًا على تقليص أنشطة فريق وزارة العدل الذي ينسق مع المدعين العامين ومسؤولي إنفاذ القانون في أوكرانيا.

ولم يقتصر نطاق تحقيقات المجموعة على القادة الروس، إذ تشمل أيضًا مسؤولين من بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإيران، وهي دول تتهمها القوى الغربية بدعم موسكو في الحرب الأوكرانية. وكانت واشنطن قد انضمت إلى هذه المجموعة عام 2023، إلا أن تقارير الصحيفة تشير إلى أن القرار الرسمي بالانسحاب سيُعلن في 17 مارس الجاري، عبر رسالة إلى أعضاء وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية.