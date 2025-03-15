السوداني و ماكرون يبحثان هاتفيًا آخر المستجدات في المنطقة

وكالات

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حرص العراق على استمرار العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأفادت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان حكومي، بأن السوداني، تلقى اتصالًا هاتفيًا من ماكرون، جرى خلاله البحث في مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وإمكانية عقد نسخة جديدة من "مؤتمر بغداد"، واتفق الجانبان على قيام فريق ثنائي بتحديد موعد لزيارة الرئيس الفرنسي إلى بغداد.

وأضافت، أن السوداني اتفق مع ماكرون على التنسيق المشترك لتعزيز الاستقرار وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

وشدد السوداني، على أهمية أن تكون العملية السياسية بسوريا تعددية وشاملة وتعبر عن التنوع الاجتماعي. كما شدد العراق وفرنسا على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف في سوريا.

وتطرق الاتصال أيضًا إلى الوضع في لبنان وقطاع غزة، إذ أكد رئيس الوزراء العراقي والرئيس الفرنسي على أهمية تثبيت الاستقرار في لبنان، وتعزيز الجهود لإعمار غزة، والحفاظ على الهدنة، ومنع أي تصعيد قد ينشأ نتيجة عدم الالتزام بها.

وذكرت رئاسة الوزراء العراقية، أنه جرى التأكيد خلال الاتصال على أهمية إيجاد حل سلمي للملف الإيراني، وعدم المجازفة بالتصعيد، وضرورة حل الخلافات عبر الحوار.

ومن جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغبة بلاده في مواصلة التعاون مع العراق بمختلف المجالات، مشددًا على استعداد باريس للتنسيق مع بغداد في مجال مكافحة الإرهاب، لما يشكله من تحدٍّ عالمي وخطر على المستويين المحلي والإقليمي.

كما أشاد ماكرون خلال الاتصال الهاتفي، بدور العراق وجهوده في مكافحة الإرهاب.