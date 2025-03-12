عن طريق الإمارات.. دونالد ترامب يبعث برسالة إلى إيران

(وكالات)

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، أن مسؤولًا إماراتيًا بارزًا سيحمل رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى القيادة الإيرانية، في خطوة تعكس محاولات واشنطن لإعادة فتح قنوات التواصل مع طهران.

وبحسب التصريحات الإيرانية، فإن حامل الرسالة هو أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، والذي سيجتمع بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء اليوم في طهران، لتسليم الرسالة رسميًا.



في وقت سابق اليوم، صرح وزير الخارجية عباس عراقجي بأن الرئيس الأميركي وجه رسالة إلى طهران، لكن لم يتم تسليمها بعد، مشيرًا إلى أن الرسالة ستصل عبر "إحدى الدول العربية"، في إشارة واضحة إلى الإمارات.

وأضاف أن إيران مستعدة دائمًا للتفاوض بشأن برنامجها النووي، لكن من موقع تكافؤ وكرامة، في تأكيد على موقف طهران الرافض لأي ضغوط أميركية أحادية الجانب.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أشار سابقًا إلى أنه وجه رسالة تحذيرية إلى طهران، مفادها أن إيران قد تواجه عملاً عسكريًا إذا لم توافق على الدخول في مفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس"، كشف ترامب عن تفاصيل الرسالة، قائلًا: "لقد بعثت إليهم برسالة أعبر فيها عن أملي في أن يتفاوضوا، لأن التدخل العسكري سيكون كارثيًا بالنسبة لهم".

وأوضح ترامب أنه يسعى للتوصل إلى اتفاق جديد يمنع إيران من تطوير برنامجها النووي بشكل أكبر، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض العقوبات على طهران.



على الجانب الإيراني، جاء رد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي حاسمًا، إذ انتقد ما وصفه بـ"الدول المتسلطة"، في إشارة واضحة إلى الرسالة الأميركية، رافضًا الضغوط التي تمارسها واشنطن لإجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط أميركية.



