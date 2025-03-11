بسبب "صربسكا".. قوات أوروبية إضافية تصل البوسنة لدعم حفظ السلام

بلجراد - (د ب أ)

تعمل قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروفور) على نشر وحدات عسكرية إضافية في البوسنة والهرسك بسبب توترات تتعلق بتطلعات الانفصاليين في الجزء الصربي من البلاد.

وذكرت يوروفور اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني إن جنودا ومركبات ومروحيات من إيطاليا ورومانيا والتشيك يعززون قوة الحماية الأوروبية البالغ قوامها حوالي 1100 فرد.

ولم تقدم أي معلومات عن عدد الجنود الإضافيين الذين سيتم إرسالهم، وبحسب معلومات غير رسمية من بوابة "كليكس دوت بي إيه" الإخبارية البوسنية، تتألف الفرقة الإضافية من 400 فرد.

كان رئيس جمهورية صرب البوسنة (صربسكا) ميلوراد دوديك قد سن قوانين جديدة تهدف لفصل صربسكا، عن النظام القضائي في البلاد.

وعلى وجه الخصوص، لن تكون للمحاكم البوسنية وممثلي الادعاء العام وأفراد الشرطة الاتحادية سلطة رسمية في جمهورية صرب البوسنة، ويمكن أن تتم مقاضاة أنشطة هيئات الدولة القضائية في أراضي جمهورية صرب البوسنة.

وعلقت المحكمة الدستورية في سراييفو القوانين على الفور باعتبارها غير دستورية، ولا يرغب دوديك، وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الالتزام بالأمر القضائي، ولم تتضح حاليا التعقيدات التي يمكن أن يسببه هذا.