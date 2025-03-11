وفد من حركة حماس يحشد الدعم لغزة في موريتانيا

نواكشوط- (د ب أ)

يجري وفد من حركة حماس مباحثات في العاصمة الموريتانية نواكشوط لحشد الدعم للحركة ولغزة ولتقديم الشكر للشعب الموريتاني ولفعالياته الجماهيرية والمدنية والسياسية على كافة أشكال الدعم طيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ويحضر الوفد ، الذي يقوده أسامة حمدان ويضم سامي أبو زهري، مساء اليوم الثلاثاء، حفلا جماهيريا كبيرا بمركز المؤتمرات الدولي في نواكشوط تحت عنوان " شركاء النصر" بمشاركة ممثلين عن أحزاب وهيئات مدنية وسياسية وجماهيرية موريتانية .

وكان الوفد عقد مساء أمس الاثنين لقاء مع الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني بمقره في نواكشوط لـ "تعزيز العلاقات الأخوية وتثمين الدور الموريتاني في دعم القضية الفلسطينية" .

وأشاد وفد حماس بالمواقف الثابتة التي يتبناها الشعب الموريتاني ومؤسساته في دعم المقاومة الفلسطينية ورفض التطبيع، مثمنين الجهود التي يبذلها "الرباط الوطني في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية وتعزيز التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني".

وأكد قادة الرباط الوطني" التزامهم الراسخ بمناصرة فلسطين، واعتبار ذلك واجبًا شرعيًا، مشددين على أن موريتانيا ستظل حصنًا منيعًا في وجه كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو التطبيع مع الاحتلال".

وكان القيادي في حماس أسامة حمدان زار موريتانيا في أواخر العام الماضي ولم يلتق أي مسؤول حكومي موريتاني كما جرت العادة بل اكتفى بعقد لقاءات مع هيئات غير حكومية .

وأسفرت حملات الدعم والتبرع وجمع الأموال لغزة في موريتانيا عن تحصيل قرابة 10 ملايين دولار .