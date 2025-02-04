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شاهد.. لحظة وقوع شاحنة في حفرة ظهرت فجأة بأحد شوارع الصين

04:47 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

وقوع شاحنة في حفرة ارشيفية

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(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة وقوع شاحنة داخل حفرة تشكلت بشكل مفاجئ في أحد الشوارع الصينية.

وأظهر الفيديو، لحظة وقوع شاحنة النقل التي كانت تمر بعد ظهر الحفرة فجأة بعد تشقق الرصيف.

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وقوع شاحنة في حفرة الصين مواقع التواصل الاجتماعي
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