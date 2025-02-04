شاهد.. لحظة وقوع شاحنة في حفرة ظهرت فجأة بأحد شوارع الصين
04:47 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
(وكالات)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة وقوع شاحنة داخل حفرة تشكلت بشكل مفاجئ في أحد الشوارع الصينية.
وأظهر الفيديو، لحظة وقوع شاحنة النقل التي كانت تمر بعد ظهر الحفرة فجأة بعد تشقق الرصيف.
الصين.. مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة تشكل حفرة على سطح أحد الطرق بالبلاد وابتلاعها لشاحنة على نحو فجائي.#الصين #حادث #فيديو #شاحنة #ترند pic.twitter.com/0bNJ7CO8Hc— RT Arabic (@RTarabic) February 3, 2025
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