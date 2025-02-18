حاخام يدعو للانسحاب من المؤسسات الصهيونية: تتناقض مع السيادة الإلهية

(وكالات)

دعا الحاخام اليهودي دوف لاندو، زعيم التيار الأرثوذكسي المتشدد، ممثلي حزب "ديجل هاتوراه" إلى الانسحاب من جميع المؤسسات الصهيونية، مشيرًا إلى وجود صراع أيديولوجي حاد مع الفكر الصهيوني العلماني.

وفي رسالة نُشرت عبر الصحيفة الأرثوذكسية المتشددة "ياتيد نئمان"، وصف لاندو الصهيونية بأنها "حركة تهدف إلى إقامة الشعب اليهودي على أسس علمانية تتناقض مع السيادة الإلهية"، مؤكدًا أنه "لا يجوز الانخراط في هذه المؤسسات أو المشاركة في انتخاباتهم بأي شكل من الأشكال". كما شدد على أن "الانضمام إلى هذه المؤسسات يضر بالقيم اليهودية التقليدية ويمس باسم الله".

وجاءت هذه التصريحات في وقتٍ تشهد فيه الساحة السياسية جدلًا واسعًا حول دور التيارات الأرثوذكسية المتشددة داخل المؤسسات الصهيونية. ففي الوقت الذي يسعى فيه البعض لتحقيق توافق بين الدين والسياسة، يعارض لاندو وجماعاته هذا المسار، معتبرين أن المؤسسات الصهيونية تتعارض مع المبادئ الدينية التقليدية.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الصهيونية العالمية (WZO) التي تأسست في نهاية القرن التاسع عشر تحت قيادة ثيودور هرتسل، تشرف على مؤسسات مهمة مثل الوكالة اليهودية لإسرائيل، والصندوق القومي اليهودي (JNF). وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولًا نحو دعم الفصائل الدينية واليمينية داخل هذه المؤسسات.

وفي انتخابات المؤتمر الصهيوني العالمي الـ38 عام 2020، حققت القوائم الأرثوذكسية تقدمًا كبيرًا، حيث حصلت كتلة "إيرتس هكوديش" المتحالفة مع شخصيات دينية متشددة على أكثر من 20,000 صوت. ورغم ذلك، شدد أعضاء الكتلة على أن المشاركة في انتخابات WZO لا تعني التوافق مع مبادئ الصهيونية أو الدولة اليهودية.