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الأمم المتحدة: منح إفريقيا مقاعد دائمة بمجلس الأمن خطوة نحو العدالة التاريخية

08:15 م السبت 15 فبراير 2025

فيليمون يانج

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أديس أبابا – (أ ش أ)

أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانج، أن إدراج إفريقيا في مجلس الأمن الدولي سيكون من أفضل السبل لمعالجة الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة.

وأشار رئيس الوزراء الكاميروني الأسبق، إلى أن إفريقيا تعاني من تمثيل ضعيف في مجلس الأمن، في وقت يواصل فيه القادة الأفارقة المجتمعون في أديس أبابا خلال القمة الإفريقية الـ38 المطالبة بالتعويض عن المظالم التاريخية -وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وفي إطار تحقيق العدالة التصحيحية، يدعو الاتحاد الإفريقي إلى تخصيص مقاعد دائمة للقارة مع منحها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.

كما تؤكد الدول الأعضاء في الاتحاد أن دورها المهم في جهود إحلال السلام العالمي يستوجب تمثيلًا أكبر في المجلس.

وقال يانج: "أعتقد أن استجابة المجتمع الدولي تعد من أفضل الخطوات حاليًا، حيث تم مؤخرًا اعتماد (الميثاق من أجل المستقبل)"

وأوضح أن هذا الميثاق يعترف بضعف تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن، مضيفًا: "أرى أن اللجنة الدولية اتفقت على هذه المسألة، ونعمل على معالجتها".

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