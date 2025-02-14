موسكو: الوجود العسكري الروسي في سوريا قيد البحث

موسكو- (د ب أ)

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الجانب الروسي ملتزم بتطوير العلاقات مع سوريا، ويتم مناقشة مسألة الوجود العسكري الروسي هناك.

وردت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، على سؤال يتعلق بالمفاوضات بشأن وضع القواعد الروسية في سوريا، وقالت: "لقد أكدنا مرارا وتكرارا أننا ملتزمون بالتطوير المستمر والنشط للعلاقات الثنائية الروسية السورية، والعلاقات في مختلف المجالات"، وفقا لوكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية.

وأضافت زاخاروفا أن "اتصالاتنا مع الجانب السوري تهدف إلى تحديد الفرص المتاحة في مجال التعاون الثنائي في المرحلة الحالية. كما نناقش أيضا القضية المتعلقة بالوجود العسكري الروسي في سوريا".

وأوضحت أنه من الضروري في الوقت الحالي الامتناع عن الإدلاء بتعليقات تفصيلية علنية، لأن هذا العمل "جاري حاليا".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، أن روسيا ستبقى في قاعدتيها في سوريا طالما تتماشى مصالح الكرملين مع المصالح السورية، مشيرا إلى أن سوريا منفتحة على التفاهم مع روسيا حول ذلك.