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البحرين.. ماذا كشفت السلطات عن حادث العقار بمنطقة عراد؟- صور

03:53 م الخميس 13 فبراير 2025

حادث العقار بمنطقة عراد

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وكالات

أثارت مقاطع فيديو وصور، تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لانهيار مبنى سكني بمنطقة عراد في مملكة البحرين، تفاعلا واسعا.

WhatsApp Image 2025-02-13 at 3.45.41 PMوقالت وزارة الداخلية، إن المعلومات الأولية تشير إلى المبنى انهار نتيجة لانفجار أسطوانة غاز، موضحة أنها استدعت مالك العقار للتحقيق ومباشرة التحريات للوقوف على أسباب الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية.

WhatsApp Image 2025-02-13 at 3.45.43 PM (1)وفي بيانها، شاركت وزارة الداخلية صورا للمبنى المنهار، لافتة إلى أن عناصر الدفاع المدني تمكنوا من انتشال وافدين آسيويين من أسفل ركام العقار في عراد، بينما توفى شخص واحد وأصيب 4 آخرون.

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وأوضح البيان، أن 32 من عناصر الدفاع المدني و7 آليات خاصة وصلوا إلى موقع الحادث في وقت قياسي، باشروا أعمالهم فورا من أجل احتواء تداعيات حادث انهيار العقار الذي يضم شققا سكنية ومحال تجارية، بينما قامت طواقم الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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حادث العقار بمنطقة عراد البحرين وزارة الداخلية
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